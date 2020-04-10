Киев, , 12:11 — REGNUM Депутат Верховной рады, экс-президент страны Петр Порошенко стал сопредседателем парламентской фракции своей партии «Европейская солидарность».

Об этом заявил 10 апреля спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

Спикер подчеркнул, что политическая сила предоставила соответствующий протокол, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Порошенко официально был лидером партии, но сопредседателями фракции «ЕС» числились депутаты Артур Герасимов и Ирина Геращенко. Повышение экс-президента до сопредседателя дает ему возможность присутствовать на ряде мероприятий, в частности, совещании руководителей фракций и групп, которое проходит сегодня.

ИА REGNUM напоминает, что 8 апреля стало известно, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла дело в отношении Порошенко за манипуляции при назначении судей в период, когда он пребывал на посту президента страны.