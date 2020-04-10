Киев, , 12:00 — REGNUM При всём уважении к учителям, ошибок, допускаемых ими в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн», слишком много, заявил 10 апреля украинский бизнесмен Евгений Черняк.

«Ну есть хорошие учителя, ну не позорьтесь же, подберите тех, кто не ошибается, а те, кто ошиблись, подправьте на видеомонтаже, это же в записи уроки. Сколько бюджетных денег выделили на этот проект? Как учителей подбирали? Кто менеджер? Покажите его, страна должна знать своих героев!», — призывает бизнесмен.

По итогам проекта он констатирует полную девальвацию образования в стране. Черняк задается вопросом — если такое обилие ошибок зафиксировано в таком передовом проекте, что же тогда говорят учителя в провинциальных школах без камер.

«Не так важны эти ошибки, они технические, про эти океаны и не знает большинство, но это же престиж учителей и образования страны в целом», — резюмировал бизнесмен.

ИА REGNUM напоминает, что масштабный проект для дистанционного обучения школьников «Всеукраинская школа онлайн» инициировал президент страны Владимир Зеленский. Более 40 учителей записали по 11 школьным предметам видеоуроки, которые несколько часов в день показывают по украинскому телевидению. По итогам первых дней работы проект резко критиковали за большой количество ошибок. Новый день телеуроков принес новые ошибки — в частности, педагог по истории назвал Ливонскую войну за выход России к Балтийскому морю «Ливанской», заявив также, что одной из сторон конфликта был «Ливанский орден».