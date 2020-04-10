Киев, , 12:00 — REGNUM МИД Украины намерен получить принципиальное согласие на проведение встречи «Нормандской четвёрки», заявил глава ведомства Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, сообщило 10 апреля информационное агентство «Укринформ».

Он отметил возможность проведения саммита в удалённом режиме:

«Вариант проведения «Нормандского» саммита в онлайн-режиме пока предметно не обсуждается. Но мы работаем над тем, чтобы в принципе получить согласие всех трёх стран, Российской Федерации, Франции и Германии, на проведение такого саммита», — рассказал Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что формат проведения саммита начнут обсуждать после того, как будет определена его дата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что пандемия коронавируса может повлиять на сроки проведения новой встречи «нормандской четвёрки», отметив, что на данный момент Украина не выполнила договорённости, достигнутые в ходе предыдущего саммита.

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