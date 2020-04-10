Лондон, , 11:53 — REGNUM Переговоры Соединенных Штатов и Великобритании о заключении соглашения о свободной торговле перенесены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 10 апреля сообщает The Daily Telegraph.

Отмечается, что переговоры должны были начаться в конце марта и проходить попеременно в США и Великобритании.

Однако из-за ситуации с коронавирусом переговоры были отменены, новая дата для перезапуска процесса, «несмотря на политическую волю с обеих сторон», пока не назначена, пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, после выхода Великобритании из Евросоюза, который состоялся 31 января 2020 года, наступил переходный период, который продлится до конца этого года. За это время ЕС и Соединённое Королевство должны договориться о характере их отношений — прежде всего, торговых.

Кроме того, администрация Соединенных Штатов рассчитывает за год завершить переговоры с Великобританией о заключении нового торгового соглашения.

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