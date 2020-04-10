Москва, , 11:51 — REGNUM Решение о сносе памятника Коневу в Праге принимал 36-летний староста Ондржей Коларж — «такой же, как наши 36-летние оппозиционеры». Об этом сообщил 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM политолог Сергей Михеев.

Он прокомментировал отказ министерства обороны Чехии передать России памятник маршалу Коневу и возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России.

«На это можно сказать о них, непечатное слово на букву «п». Это будет от души и по правде. Чехи помогали немцам в годы войны, это потом они заделались антифашистами. На самом деле Чехия работала на фашистскую Германию по полной программе, видимо у них в голове это осталось, тем более у них решение принимал 36-летний староста. Он такой же, как наши 36-летние все эти оппозиционеры-блогеры», — сказал Михеев.

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Эксперт считает, что уголовных последствий для старосты не будет.

«Последствий практически не будет, я сомневаюсь, что этот человек поедет в Россию, а если он не в России, то как его достать? Как мера морального воздействия, мол мы не забудем, не простим? Но это мера скорее внутреннего характера. Вряд ли он держит здесь [в России] деньги», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично»).

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