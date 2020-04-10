Сеул, , 11:58 — REGNUM 10 апреля президент Южной Кореи провел телефонный разговор с соучредителем компании Microsoft. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

По его словам, диалог состоялся по просьбе Билла Гейтса. Известно, что в рамках 25-минутного разговора стороны договорились расширить сотрудничество в исследованиях коронавируса, методов его лечения и разработке вакцин.

Соучредитель Microsoft высоко оценил усилия Сеула в борьбе с коронавирусом, а также добавил, что Южная Корея является примером для всего мира. Он также поблагодарил южнокорейское правительство за поставку наборов для диагностики коронавируса в развивающиеся страны.

В свою очередь, Мун Чжэ Ин выразил надежду на сотрудничество с Фондом Гейтса в вопросах оказания гуманитарной помощи странам, уязвимым к инфекционным заболеваниям.