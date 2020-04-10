Джакарта, , 11:50 — REGNUM В ходе координационного совещания на уровне министров правительство Индонезии решило внести поправки в график выходных дней на 2020 год, сообщает информационный портал Detik.

Издание отмечает, что правительство Индонезии решило перенести выходные дни по случаю празднования «Идул Фитри» с 26−29 мая 2020 года на конец года, а именно на 28−31 декабря 2020 года.

Известно также, что сам праздник состоится 24−25 мая 2020 года.

В правительстве Индонезии пояснили, что перенос выходных дней связан с распространением коронавируса. Кроме того, в конце года дети заканчивают учиться, а у семьи будет достаточно времени, чтобы спланировать отпуск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо поручил подготовить ряд сценариев для предотвращения возникновения потока людей, желающих вернуться домой для празднования «Идул Фитри» (Ураза-байрам).

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