Киев, , 11:42 — REGNUM Не все ограничительные решения, принятые на Украине в период карантина, являются конституционными, заявил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко вечером 9 апреля в эфире украинского телевидения.

«Многие идеи идут снизу вверх… Кто-то на местном уровне это имплементирует — например, перекрыл дороги или внедрил дополнительные карантинные меры. К сожалению, не все эти решения местных советов являются конституционными и законными», — отметил соратник Зеленского.

Вместе с тем, политик подчеркнул и отсутствие «больших попыток» оспорить введенные ограничения. Он подчеркнул, что в любом случае они направлены исключительно на сохранение жизни людей.

ИА REGNUM напоминает, что с 12 марта на Украине действует общенациональный карантин, правила которого уже несколько раз ужесточались. Последние ужесточения начали действовать с 6 апреля. При этом местные власти в разных регионах страны вводят еще свои, дополнительные, ограничения в зависимости от ситуации в конкретном регионе. Например, сегодня стало известно, что город Олешки в Херсонской области из-за одного обнаруженного в населенном пункте случая коронавируса на ближайшие выходные закроют на тотальный карантин — горожане вообще не смогут покинуть свои жилища, а сам город будет закрыт на въезд и на выезд.