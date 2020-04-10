Псков, , 11:52 — REGNUM Власти Псковской области скорректировали ограничительные меры, введенные в регионе из-за угрозы коронавируса сроком до 30 апреля. Глава региона предупредил, что меры могут быть ужесточены, если на улицах продолжатся «майские праздники».

Помимо расширения списка непродовольственных товаров, допущенных к открытой продаже, разрешено вернуться к работе ряду ранее закрытых учреждений, среди которых фотоателье и спортивные клубы, но с соблюдением строгих ограничений. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Согласно указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, до 30 апреля продлевается приостановка деятельности: столовых, буфетов, баров и других пунктов общественного питания. Однако они смогут работать для выполнения заказов на вынос и осуществлять дистанционную продажу. К таким же формам взаимодействия с покупателями могут прибегать и объекты розничной торговли.

Аптекам и магазинам с продуктами питания и товарами первой необходимости разрешено продолжить работу в обычном режиме. Помимо этого, расширен список непродовольственных товаров первой необходимости, разрешенных к продаже. Теперь псковичи могут приобрести электроустановочные изделия, осветительное оборудование, электрические лампочки и кабельную продукцию.

Помимо этого, вернуться к работе разрешено организациям, выполняющим архитектурные, проектные, инженерные работы, инженерные изыскания и осуществляющим кадастровую деятельность. Компаниям, ведущим деятельность по технической инвентаризации и государственной кадастровой оценке недвижимого имущества, обрабатывающим производствам и организациям по добыче полезных ископаемых.

Также разрешена деятельность компаний, оказывающих банковские услуги юридическим лицам. В ограниченном режиме и по предварительной записи смогут работать фотоателье, изготавливающие фотографии на документы. Возобновить деятельность смогут спортивные клубы и фитнес-центры, но только для проведения индивидуальных тренировок на свежем воздухе.

«Деятельность всего перечня компаний, предприятий и организаций разрешена только при неукоснительном соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий, прописанных указом губернатора», — уточнили в оперштабе.

Что касается жителей, то, как и ранее, сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а несовершеннолетним запрещено находиться на улице без сопровождения родителей или опекунов.

«Будем внимательнее следить за соблюдением жителями режима самоизоляции, — заявил губернатор Ведерников на своей странице в Instagram. — Все ограничительные меры продлены до 30 апреля, а если «майские праздники» на улицах будут продолжаться — будем запрещать посещение всех мест массового скопления людей (парки, набережные, детские площадки и пр.). Самый страшный возможный сценарий общими усилиями мы уже предотвратили. Теперь главное — не расслабляться раньше времени».

https://www.instagram.com/p/B-xdZLlDjb3/

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