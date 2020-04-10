Прага, , 11:28 — REGNUM

Россия должна дать жёсткий ответ на варварские действия чешских руководителей и, в частности, снести сооружения в память о чешских интервентах, существующие в целом ряде регионов страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 10 апреля, комментируя информацию о сносе памятника маршалу Коневу в Праге.

Как сообщалось ранее, памятник был снесен по инициативе властей города. Его предполагается перенести в один из музеев. Российские дипломаты подвергли решение о демонтаже резкой критике. Министр обороны Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге с просьбой передать памятник России, но получил отказ — в чешском ведомстве пояснили, что памятник является собственностью муниципалитета. Следственный комитет РФ возбудил по факту демонтажа памятника уголовное дело — в ведомстве считают, что Чехия нарушила свои обязательства перед Россией.

« Ответ на то, что творят чехи с памятников маршалу Коневу, должен быть самым жёстким. Мне скажут, что это не все чехи… Ну так пусть нормальные чехи остановят это варварство. Одним словом, хватит тут быть вежливыми, пора стать злыми.

В России за период после 1991 года появилось много мемориальных сооружений, посвящённых чешским легионерам, воевавшим против Красной Армии в 1918—1920 годах в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке. История участия белочехов в Гражданской войне в нашей стране отмечена особенно зверскими преступлениями: массовыми убийствами мирных жителей, насилием, грабежами. Зверства белочехов отмечали даже союзные им войска Белого движения. Объём страданий, которые они тогда принесли народам России, огромен; последствия ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году по сравнению с этим — крохи.

К сожалению, антисоветизм новой российской власти после 1991 года зашкаливал настолько, что она дала добро на то, чтобы на нашей земле возникли сооружения в память о зверствовавших интервентах. Это было крупной ошибкой. Её надо исправлять.