Москва, , 11:24 — REGNUM В Госдуме убеждены, что памятник маршалу Ивану Коневу должен быть установлен в достойном месте, а не пылиться на складе музея, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

«Предложение российской стороны перевезти памятник дважды героя Советского Союза Конева на Родину — лучшая альтернатива в сложившейся ситуации. Убежден, что для монумента героическому советскому полководцу найдется достойное место в России», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

В канун празднования 75-й годовщины Великой Победы над фашизмом недостойные действия муниципальных властей Праги-6 и позиция МИД Чехии относительно монумента маршалу Коневу вызывают большое разочарование, сказал он. В Чехии не могут не помнить, что Армия под командованием маршала Ивана Степановича Конева спасла столицу страны от полного разрушения и освободила от фашистов в ходе Пражской операции.

Вместе с тем МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.