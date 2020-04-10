Канберра, , 11:24 — REGNUM Министерство иностранных дел и торговли Австралии приняло решение отозвать своего посла в Индонезии Гарри Куинлана на время эпидемии коронавируса, сообщает информационный портал Detik.

«Исходя из медицинских рекомендаций, посол Австралии в Индонезии Гарри Куинлан временно возвращается в Австралию», — говорится в заявлении министерства иностранных дел и торговли Австралии.

Известно, что посол продолжит работать из Австралии и следить за оперативной деятельностью посольства в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии сотрудничают как минимум с девятью странами для борьбы с COVID-19.

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