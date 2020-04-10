10 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 11:01 — REGNUM Королевские и императорские дома по всему миру в это горестное время борьбы с пандемией коронавируса ободряют своих подданных и связываются друг с другом для координации сопротивления болезни. В условиях, когда международная деятельность во многом затруднена из-за невозможности поддерживать личные контакты, «долгая память» монархов помогает играть на этом поле, пользуясь прежде созданным кредитом доверия.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Средние века оставили после себя легенду, как истинные короли наложением рук излечивали золотуху, инфекционную болезнь, которую современные исследователи ассоциируют с наружным туберкулезом. Французский аббат Гвиберт Ножанский (1053 — около 1142 гг.) писал в своем трактате: «Да что там? Разве не видели мы, как повелитель наш, король Людовик, свершает обычное чудо? Собственными глазами зрел я, как больные, страдающие золотухой, с язвами на шее или других частях тела, толпами сбегались к нему и молили его, чтобы коснулся он их рукой, а притом и осенил крестным знамением. Я стоял подле него, совсем близко, и даже защищал его от их докучливости. Король же меж тем выказывал прирожденное свое великодушие; привлекши больных к себе покойной рукою, осенял он их крестным знамением. Отец его Филипп также наделен был сим славным и чудесным даром и пользовал болящих с превеликим пылом, однако ж, не знаю за какие грехи, дара сего лишился». А в конце XII века живший при дворе короля Генриха II Английского клирик Петр из Блуа в одном из своих писем указывал: «Признаюсь, прислуживать королю значит (для клирика) творить святое дело, ибо король — святой; он — помазанник Божий; недаром был он помазан священным миром, каковому помазанию, ежели кто о силе его не знает либо в ней сомневается, доказательством исчерпывающим послужит исчезновение паховой чумы и исцеление золотушных больных».

Нынешние короли, правда, уже не те, что в старину. Они и прикосновением не излечивают болезни, и сами ими болеют. Коронавирус сегодня добрался до европейских монархов. Уже в первой половине марта стали приходить известия об их инфицировании. Положительный результат показал тест эрцгерцога Австрии Карла фон Габсбурга на вирус. «Это раздражает, но я в порядке, это же не черная чума», — заявил он австрийской газете Kleine Zeitung. А в конце марта заразился коронавирусом наследный британский принц Чарльз. Как свидетельствовало официальное заявление, «принц Уэльский сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. У принца слабые симптомы заболевания, он сохраняет хорошее состояние здоровья и работает из дома, как делал это в последние несколько дней. Герцогиня Корнуольская также сдала анализ на коронавирус, который показал, что она не заразилась. Согласно рекомендациям правительства пара находится в самоизоляции дома в Шотландии». Впрочем, он довольно быстро пошел на поправку, и вчера, 9 апреля, даже отметил с супругой Камиллой Паркер-Боулз 15-летие супружеской жизни. На странице в Instagram, посвященной монаршей паре, было размещено их совместное фото.

Здоровые монархи тем временем развили активность. Они начали выступать с обращениями к нации. «Этот вирус не победит нас, — заявил испанцам король Филипп VI. — Наоборот. Это сделает нас сильнее как общество; общество более преданное, более заботливое, более сплоченное. Общество, которое противостоит любой беде». Монарх выразил уверенность в том, что испанское общество преодолеет «беспрецедентный» кризис в области здравоохранения, и призвал испанцев «оставить в стороне разногласия» и объединиться, чтобы противостоять эпидемии «со спокойствием и уверенностью, но также с решимостью и энергией». Король Бельгии Филипп сказал бельгийцам, что «нынешняя ситуация напоминает нам о нашей уязвимости, но в то же время она выявляет нашу силу». Датская королева Маргрете II попросила датчан: «Прямо сейчас мы должны показать нашу сплоченность, держась порознь». Король Нидерландов Виллем-Александр, подчеркнув вызываемые самоизоляцией проблемы, отметил, что «мы можем остановить вирус одиночества». А король Норвегии Харальд V призвал справиться с «профилактической политикой» с помощью «доброты». После консультаций с правительством с четверым обращением к нации и Содружеству за свою долгую жизнь выступила британская королева Елизавета II, подчеркнув, что «вернутся лучшие дни: мы снова будем с нашими друзьями, мы снова будем с нашими семьями».

Посвященные жизни монархов сообщества в социальных сетях приводят примеры «королевской кооперации». Так, Филипп VI побеседовал 7 апреля с императором Японии Нарухито по поводу совместных мер по преодолению пандемии коронавируса — испанцам необходимы аппараты ИВЛ, которые выпускают японцы. Правящие семьи Объединенных Арабских Эмиратов отправили в Италию необходимую гуманитарную помощь для борьбы с эпидемией, за что им выразил признательность итальянский министр иностранных дел Луиджи ди Майо. Впрочем, на наш взгляд, главным в нынешней ситуации является сам факт того, что монархи остаются дома и обращаются к своим народам, имея возможность дать такую глубину собственным заявлениям, которую не способен проявить ни один политик, могут выступать символом стойкой устойчивости и национальной гордости в трудные времена.