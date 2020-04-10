Москва, , 10:55 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в столице Чехии Праге памятника дважды Герою СССР маршалу Ивану Коневу. Об этом 10 апреля сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенных публично»).

Следствие полагает, что подобными циничными действиями власти Праги грубо нарушили взятые на себя Чехией обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Россией и продемонстрировали пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля власти Праги демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, который был установлен на площади Интербригады.

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару и попросил передать памятник России. Однако в МИД Чехии заявили, что власти страны не будут передавать памятник России.

Напомним, маршал Иван Конев командовал войсками Первого Украинского фронта, которые освободили Прагу от фашистов 9 мая 1945 года. Памятник установили в 1980 году.

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