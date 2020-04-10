Москва, 10 апреля 2020, 10:53 — REGNUM В Госдуме видят в антивирусных мерах мэра Москвы Сергея Собянина элементы политической борьбы.
Как сообщало ИА REGNUM, градоначальник заявил о том, что Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом и к этому нужно готовиться.
«Борьба с коронавирусом стала для Сергея Собянина настоящей битвой за Москву», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.
Собянин уточнил, что предстоит также соблюсти баланс экономики и санитарных мер. При этом, по его словам, пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, пишут РИА Новости.
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