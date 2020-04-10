Киев, , 10:48 — REGNUM В Николаевской области по итогам инспекции, проведенной 9 апреля, обнаружены «определенные нарушения» в алгоритме выявления потенциально больных коронавирусом.

Об этом на брифинге 10 апреля заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, который лично посещал проблемный город, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что несмотря на значительный рост больных коронавирусом на Украине, в Николаевской области до сих пор не было зафиксировано ни единого случая болезни.

«В ходе визита… мы отследили все алгоритмы от звонка пациента к семейному врачу. От отбора образцов до доставки образцов. Есть определенные проблемы в этом алгоритме. Определенные нарушения. Были даны рекомендации. Я думаю, что в ближайшее время ситуация в Николаевской области по количеству тестирований будет улучшаться», — заявил Ляшко.

Вместе с тем, чиновник не стал конкретизировать, какого рода нарушения нашла комиссия.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на утро 10 апреля на Украине официально подтверждены 2203 случая коронавирусной болезни.