Москва, , 10:45 — REGNUM «Справедливая Россия» запускает в Новосибирской области проект «Человек против системы». Как передает корреспондент 10 апреля, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Это интернет-площадка, на которой любой неравнодушный гражданин сможет рассказать собственную историю борьбы за справедливость. Сможет выступить против коррупции, произвола чиновников, несправедливых поборов, ущемления социальных прав», — сказал Миронов.

Он уверен, что онлайн-платформа будет востребована и в перспективе станет базой для реальных политических перемен.

Активисты проекта смогут участвовать и в нашей партийной работе, а возможно, и в предстоящих региональных выборах, добавил Миронов.