10 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 10:44 — REGNUM В тот момент, когда завершалась экстренная встреча группы нефтедобывающих стран ОПЕК+ с целью обсуждения «справедливого соглашения» по добыче нефти, президент США Дональд Трамп сообщил, что провел «очень хороший разговор» с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. «Как вы знаете, страны ОПЕК встречались сегодня, — отметил Трамп. — Я бы сказал, что они приближаются к достижению договоренностей, мы скоро узнаем об этом». И добавил, что Москва и Эр-Рияд «хорошо ладят» на переговорах по объемам добычи нефти.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Ход простоватый, но он сопряжен с определенными политическими нюансами и призван убедить всех в том, что без подключения США к «нефтяной войне», которая подается Вашингтоном как столкновение исключительно между Россией и Саудовской Аравией, продвижение вперед было бы затруднительно. Москва тоже вела свою игру. На совещании по ситуации на мировом нефтяном рынке Путин, во-первых, заявил, что причина обвала цен — выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, чтобы «избавиться от конкурентов, добывающих сланцевую нефть», но Россия такой цели не ставит и хочет учитывать интересы всех партнеров. Во-вторых, он предложил «по-партнерски» странам-участницам сократить общую нефтедобычу на 10 млн баррелей в сутки от уровня первого квартала 2020 года. Это порождает определенные вопросы, ведь ранее Москва выступала против дополнительного сокращения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, полагая, что сокращение добычи не приносило свои плоды из-за наращивания производства нефти в странах, не участвующих в сделке.

В первую речь шла о США, Канаде, Бразилии, которые нивелировали действия стран ОПЕК+ и увеличивали свою долю на рынке. Говорилось также о потере доли рынка, которую занимала американская сланцевая нефть. Но сейчас возврат к исходной позиции происходит в ситуации, когда, как утверждает Bloomberg, «сланцевый сектор США почти убит и миллиарды долларов вымыты из капитала». Саудовская Аравия цели своей достигла, и теперь можно договариваться. После сложных 10-часовых переговоров представителей стран ОПЕК+ принята декларация о сотрудничестве. Стороны достигли компромисса в вопросе снижения объемов добычи нефти, чтобы не допустить дальнейшего падения цен на мировом рынке. Условия соглашения подразумевают снижение ежедневного объема добычи на 10 млн баррелей в мае и июне, далее до 6 миллионов. Мексика, которая первоначально не согласилась с этими планами, если верить последним новостям, сообщила всё-таки о готовности снизить свою нефтедобычу. При этом Россия и Саудовская Аравия, утверждает Bloomberg, готовы сократить добычу на 8,5 млн баррелей в день. Что касается США, то там и без того добыча нефти упала.

Но проблема в другом. Нынешний мировой кризис носит гибридный характер — «нефтяная война» плюс пандемия коронавируса, последствия которой многие политики и эксперты сравнивают с потерями во Второй мировой войне. Не случайно глава Министерства энергетики России Александр Новак заявлял, что «основную роль в падении мировых цен на нефть сыграла пандемия коронавируса, а не развал сделки ОПЕК+», что «сокращение спроса уже влечет за собой сокращение предложения со стороны многих стран, которые находятся в конце цепочки маржинальности». Но даже такая суровая оценка не окончательна, так как битва с пандемией только в разгаре, и никто не знает, когда и как она завершится. Есть лишь понимание того, что существующие механизмы по сокращению добычи нефти будут давать краткосрочный эффект, а для полного восстановления могут понадобиться годы. Да и то далеко не факт, что развитие событий будет проходить по хорошему сценарию. Многие эксперты сходятся в том, что даже предложенное сокращение добычи нефти является недостаточным для решения проблемы избыточного предложения нефти на мировом рынке.

Бочки с нефтью Schmucki

Пандемия, как пишет американское издание The Hill, «ввела мир в состояние неопределенности», показав, что почти все вели «проигрышную игру». Сейчас лучший выход из ситуации — это объединить усилия для борьбы с общей угрозой, а не пытаться сохранить свои лидирующие позиции. Загадывать уже не приходится. Нет сомнений в том, что сегодняшняя динамика нефтяного рынка сохранится как минимум до конца текущего года. Следующая видеоконференция стран ОПЕК+ состоится 10 июня. Bloomberg предполагает, что к ней присоединятся и представители американской нефтяной промышленности, которые должны будут взять постоянные обязательства по контролю добычи нефти. Во всяком случае, по сообщению The Wall Street Journal, американские сланцевые производители уже начали переговоры с ОПЕК, чтобы урегулировать ценовые проблемы. Это будет означать то, что Трамп теряет позицию «быть над схваткой». Но что дальше?