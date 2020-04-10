Москва, , 10:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов вести межведомственное взаимодействие по вопросам борьбы с коронавирусом через единый информационный ресурс — Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Об этом 10 апреля сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что поручение российский лидер да по итогам совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах, которое состоялось 30 марта.

Также глава государства поручил своевременно размещать в едином информационном ресурсе принимаемые высшими должностными лицами субъектов РФ решения, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с губернаторами заявил, что ближайшие две-три недели станут решающими в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам главы государства, именно в ближайшие две-три недели определится развитие ситуации с коронавирусом в России. Это время потребует предельной концентрации всех сил, направленных на борьбу с коронавирусом.

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