Лондон, , 10:35 — REGNUM Пандемия COVID-19 угрожает не только здоровью и обыденности жизни граждан США, вспышка коронавируса может ударить по выборам президента страны, которые запланированы на ноябрь нынешнего года и переносить которые никто не собирается, пишет cтарший научный сотрудник по вопросам США и Америки британского аналитического центра Chatham House Линдсей Ньюман в опубликованной 8 апреля статье.

Эксперт указывает на ряд моментов избирательного процесса в США, которые в условиях пандемии коронавируса могут иметь далекоидующие последствия для политической системы страны. Прежде всего тревогу вызывает то, что американские избиратели, находящиеся на самоизоляции, будут искать сведения о кандидатах в социальных сетях, где нет возможности защитить их от недостоверной информации. Кроме того, из-за введения новых мер по защите избирателей от заражения коронавирусом, таких как электронная регистрация, заочное голосование и голосования по почте, увеличивается риск кибервмешательства в электоральный процесс в стране.

«Это откроет двери для хорошо задокументированных и уже существующих попыток подавления избирателей», — указывает Ньюман, имея в виду практику оказания влияния на явку избирателей как с помощью изменения процедуры голосования, из-за чего волеизъявление становится труднодоступным для ряда групп граждан, или с применением прямого насилия.

Так, на фоне роста числа голосующих удаленно власти штатов столкнутся с необходимостью проверять большое число их заявок, из-за чего сильно будет их желание признать большее число «несоответствующих» требованиям бюллетеней.

«Особенно если учесть, что некоторые члены Республиканской партии, в том числе Дональд Трамп, уже выступили с заявлением, что повышение явки играет на руку Демократической партии», — указывает британский эксперт.

Чем меньше прозрачность избирательного процесса из-за удаленного голосования, тем выше вероятность, что проигравшая сторона пойдет на обжалование результатов, как это было в 2000 году.

«Любой намек на легитимность ноябрьских выборов лишь еще больше разрушит общественную ткань государство, изъеденную коронавирусом», — подчеркнула Ньюман.

«Федеральные власти и официальные лица штатов должны начать планирование возможных сценариев развития выборов в США в условиях продолжающейся — или только завершившейся пандемии COVID-19», — заключает британский аналитик.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Со стороны Республиканской партии в них будет участвовать нынешний глава Белого дома Дональд Трамп. Его противником, после ухода из президентского гонки Берни Сандерса, скорее всего станет бывший вице-президент Джозеф Байден.