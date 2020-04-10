Киев, , 10:38 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не хочет возглавить правительство страны. Об этом он написал 10 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

В комментариях под одним из сообщений Авакова спросили, не готовится ли он к премьерству, на что тот ответил:

«Надеюсь, Бог милует! Мне теперешний премьер нравится!»

Напомним, ранее в украинских СМИ неоднократно появлялись «инсайды» и мнения экспертов касательно того, что Арсен Аваков может занять пост премьер-министра Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, Аваков предположил, что карантинные ограничения на Украине будут ослабляться поэтапно и будут полностью сняты к лету.

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