Киев, , 10:34 — REGNUM Сегодня, 10 апреля, в Киеве проходит заседание при участии руководства правительства, Верховной рады и глав парламентских фракций, посвященное теме изменений в госбюджет страны.

Об этом в социальных сетях сообщили сразу несколько депутатов украинской Рады.

Сообщается, что кроме руководства фракций и Рады, глав профильных комитетов, на заседании присутствуют премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Шмыгаль заявил, что Верховная рада Украины согласовала основные статьи обновленного госбюджета, предложенные правительством страны. Рассмотрение документа ожидается на внеочередном заседании парламенте 13 апреля. На предыдущем внеочередном заседании 30 марта Рада провалила предложения кабмина, для положительного голосования не хватило 3 голоса.