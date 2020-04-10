Цхинвал, , 10:51 — REGNUM Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии обвинил спецслужбы Грузии в распространении на территории республики ложной информации о тестах на коронавирус. Заявление комитета было распространено 9 апреля.

В КГБ сообщили, что через соцсети и через мессенджеры жители Южной Осетии получают сообщения о том, что часть тестов на вирус, которые привезли из России, якобы заражены.

«Комитет заявляет, что указанные ложные рассылки инициируются спецслужбами соседнего государства для дискредитации руководства республики и создания панических настроений среди ее населения», — заявляют в КГБ.

В КГБ призвали жителей Южной Осетии не верить ложным рассылкам и сохранять спокойствие.

Стоит отметить, что в Южной Осетии не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом, но в республике введены ограничительные меры для того, чтобы исключить возможное распространение инфекции.