Джакарта, , 10:20 — REGNUM На совещании координационного совета Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Индонезия предложила ряд усилий для борьбы с пандемией COVID-19, сообщает Antara.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди предложила соглашение о «цепочке поставок и торговле во время вспышки эпидемии», которое, как ожидается, будет поддержано на саммите АСЕАН + три 14 апреля 2020 года.

Индонезия считает, что АСЕАН должна защищать уязвимые группы, особенно трудящихся-мигрантов.

Ретно Марсуди заявила, что страны АСЕАН должны уделять внимание обязательным медицинским протоколам, выполнение которых может быть поддержано через «Протокол о передвижении людей в регионе АСЕАН».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что 47 тысяч индонезийских граждан вернулись в страну из Малайзии.

Читайте также: Глава МИД Индонезии: 47 тысяч граждан вернулись в страну из Малайзии

Читайте развитие сюжета: Названы страны, помогающие Индонезии в борьбе с COVID-19