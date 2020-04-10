Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что разведка США имела сведения о новом типе коронавируса и в ноябре 2019 года предупреждала администрацию президента Соединённых Штатов о грозящей от вспышки этого заболевания опасности, не более чем вымышленная информация. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

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«Это фейковые новости ABC. Они знали, что ошибаются, публикуя эту вымышленную историю», — написал американский лидер в Twitter.

Напомним, на днях телеканал ABC сообщил, что представители спецслужб США ещё в конце ноября 2019 года предупреждали Белый дом о вспышке коронавируса нового типа в китайском городе Ухань. Якобы информация об этом, а также представляемой этим вирусом угрозе была изложена в докладе Национального центра медицинской разведки. Отмечалось, что эти утверждения были основаны на перехваченных сообщениях, а также спутниковых снимках.

Сотрудники спецслужб утверждали, что вспышка коронавирусной инфекции в Китае может угрожать военным силам США в Азии и станет «катастрофическим событием».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях газета The New York Times со ссылкой на главу Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сообщила, что президент США Дональд Трамп ещё в январе 2020 года был предупреждён о возможных последствиях распространения нового коронавируса для страны, однако активные действия он начал предпринимать позднее.