Киев, 10 апреля 2020, 09:57 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол заявила, что к ней домой приехал спецназ. Сообщение опубликовано 10 апреля на её странице в социальной сети Facebook.
Черновол опубликовала решение Печерского районного суда Киева о проведении обыска в связи с делом об убийстве человека, совершённого в феврале 2014 года.
В документе сказано, что экс-депутат вместе с группой лиц может быть причастна к поджогу бывшего офиса «Партии регионов» на улице Липской в Киеве. Пожар стал причиной гибели некоего Владимира Захарова 1948 года рождения.
Напомним, 5 марта Черновол с несколькими сторонниками вышли на Майдан незалежности и принесли с собой покрышки. Они поставили ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому, потребовав уволить заместителя руководителя государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Татьяна Черновол проникла на территорию ГБР, где проходила конференция замглавы ведомства и попыталась бросить в него мобильный телефон.
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