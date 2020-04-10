Киев, , 09:57 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол заявила, что к ней домой приехал спецназ. Сообщение опубликовано 10 апреля на её странице в социальной сети Facebook.

Черновол опубликовала решение Печерского районного суда Киева о проведении обыска в связи с делом об убийстве человека, совершённого в феврале 2014 года.

В документе сказано, что экс-депутат вместе с группой лиц может быть причастна к поджогу бывшего офиса «Партии регионов» на улице Липской в Киеве. Пожар стал причиной гибели некоего Владимира Захарова 1948 года рождения.

Напомним, 5 марта Черновол с несколькими сторонниками вышли на Майдан незалежности и принесли с собой покрышки. Они поставили ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому, потребовав уволить заместителя руководителя государственного бюро расследований (ГБР) Александра Бабикова.

«Иначе Зеленский закончит так же позорно, как закончил Янукович (беглый экс-президент Украины Виктор Янукович — ИА REGNUM), а наше национальное достоинство победит», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Татьяна Черновол проникла на территорию ГБР, где проходила конференция замглавы ведомства и попыталась бросить в него мобильный телефон.

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