Париж, , 09:37 — REGNUM Мэрия Парижа выделит 3,5 млн евро, чтобы «компенсировать» приостановку работы школьных столовых и помочь парижским семьям получить доступ к «качественной еде» в период изоляции, сообщает Le Figaro.

«Важно компенсировать приостановку работы государственной службы школьных столовых и закрытие продовольственных рынков, помогая семьям, которые в этом больше всего нуждаются», — объяснила мэр столицы Анн Идальго.

Издание отмечает, что финансовая помощь будет предоставлена 28 579 семьям. Единовременная выплата, размер которой будет пропорционален доходу семьи и количеству детей, автоматически поступит на счет семьи.

Таким образом, семьи получат до 150 евро.

Обеспокоенный также последствиями закрытия столовых, парижский депутат Пьер-Ив Бурназель предложил организовать раздачу питания для учащихся парижских школ. Он напомнил, что «для некоторых детей полуденная трапеза (в столовой) иногда является единственной сбалансированной едой за день».

Как сообщало ИА REGNUM, «Французские дни» по образцу «чёрной пятницы» перенесли на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса.

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