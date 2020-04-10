Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Расследование в отношении президента США Дональда Трампа о его якобы связях с Россией во время предвыборной кампании является «одним из величайших издевательств в американской истории», заявил в интервью Fox News генпрокурор Соединенных Штатов Уильям Барр.

По его словам, Федеральное бюро расследований (ФБР) начало расследование связей между кампанией Трампа и Москвы «без каких-либо оснований».

Генпрокурор отметил, что после выборов, когда Трамп стал главой государства, целью нападок был «саботаж президентства».

Как сообщало ИА REGNUM, в минюсте США весной 2019 года по результатам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера заключили, что президент США и его штаб не состояли в сговоре с Россией во время выборов 2016 года. Таким образом, были опровергнуты обвинения в адрес Москвы в якобы имевшем место «вмешательстве» во внутренние дела США, о котором американская пресса трубила в течение нескольких лет.

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