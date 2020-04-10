Габороне, , 09:38 — REGNUM 57 депутатов парламента Ботсваны будут помещены в обязательный двухнедельный карантин после того, как у парламентской медсестры подтвердили заражение коронавирусом. Об этом сообщалось на официальном аккаунте правительства страны в Твиттере.

В соответствии с сообщением, распоряжение о карантине для парламентариев было принято директором службы здравоохранения Малаки Чипаягае.

В четверг, 9 апреля, в стране подтвердили семь новых случаев заболевания COVID-19, включая один у работницы сферы здравоохранения, которая дежурила во время заседания парламента в среду, 8 апреля.

Президент Ботсваны Мокветси Масиси также присутствовал на заседании, на котором законодатели обсуждали вопрос о продлении чрезвычайного положения на срок до шести месяцев. Президент недавно завершил свою двухнедельную самоизоляцию после возвращения из Намибии в марте.

В настоящее время в Ботсване подтвердили в общей сложности 13 случаев заражения коронавирусом. В стране введен 28-дневный общенациональный карантин, чтобы предотвратить распространение вируса.