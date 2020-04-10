Екатеринбург, , 09:30 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о наказаниях за несоблюдение режима самоизоляции. Документ размещён на официальном правовом портале региона.

Закон вступает в силу уже с 10 апреля 2020 года. Жителей и организации обязали штрафовать за несоблюдение норм, прописанных в указе губернатора об особом режиме в регионе.

Ранее депутаты призывали уточнить, за что конкретно стоит наказывать простых граждан. Однако пока в законе это не уточняется. Жителям грозят штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч рублей, организациям — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продлили действие режима «самоизоляции». Он будет действовать по 20 апреля 2020 года.

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