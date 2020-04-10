Москва, , 09:17 — REGNUM Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела по факту крушения 10 апреля 2010 года под Смоленском самолета Ту-154, на котором находились президент Польши Лех Качиньский, члены правительства Польши и другие высокопоставленные лица.

Самолет потерпел катастрофу при заходе на посадку в сложных метеоусловиях в аэропорту Смоленск-Северный. Все находящиеся на борту 88 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, на фрагментах польского самолета, согласно выводам экспертов, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолёта и продуктов его эксплуатации.

По данным следствия, полет проходил в трудных метеоусловиях, командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого не сделал, что и привело к трагедии.

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Самолет столкнулся с деревом на высоте около 11 метров, после чего у воздушного судна оторвалась часть крыла. Лайнер стал вращаться и через несколько секунд упал на землю в перевернутом положении.

Напомним, польские официальные лица летели на траурные мероприятия в Катыни, посвящённые памяти польских офицеров, которые, по версии министерства пропаганды нацистской Германии, были расстреляны НКВД СССР.

Комиссия Международного авиационного комитета (МАК) установила, что причина катастрофы — отказ экипажа уходить на запасной аэродром, а также недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

В Польше не согласились с выводами комиссии и хотят, чтобы причиной катастрофы был назван взрыв на борту (в чём странно обвинять Россию, поскольку самолёт взлетел в Варшаве) или попадание ракеты (что было бы очевидно для комиссии МАК, если бы так было).