Лилонгве, , 09:28 — REGNUM Вице-президент Малави Саулос Чилима призвал президента страны Питера Мутарику перенести столицу из Лилонгве в коммерческий центр Блантайр, чтобы сократить расходы. Об этом передает ВВС Africa.

Чилима заявил журналистам, что средства, используемые членами правительства и администрации президента для оплаты отелей в Лилонгве, должны быть перенаправлены на борьбу с коронавирусом.

Он также предложил превратить пять государственных лож, которые являются официальными резиденциями президента по всей стране, в изоляторы для тех, у кого подозревают наличие коронавируса.

Отношения между президентом Мутарикой и вице-президентом испортились после развала их партий в прошлом году в преддверии всеобщих выборов, передают журналисты.

Вице-президент бросил вызов президенту Мутарике на президентских выборах и занял третье место. Однако результаты голосования были отменены судом в феврале этого года, ссылаясь на нарушения, и были назначены новые выборы. Суд разрешил Чилиме сохранить должность вице-президента до проведения выборов.

Объединенное трансформационное движение (UTM) Чилимы с тех пор сформировало альянс с Партией Конгресса Малави (MCP) перед повторными выборами.

В среду, 8 апреля, Чилима заявил журналистам на брифинге, что пожертвует всю свою зарплату на борьбу с коронавирусом, и назвал сокращение заработной платы президента на 10% «незначительным».

»Я искренне прошу президента и членов кабинета как минимум пожертвовать 50% своих зарплат и топливных ассигнований на борьбу с COVID-19», — сказал он.

В Малави первый случай заражения коронавирусом выявили 2 апреля. Малави стала одной из последних стран континента, где появились зараженные коронавирусом. На сегодняшний день в стране подтверждено восемь случаев заболевания COVID-19.

В связи со вспышкой коронавируса в одной из самых бедных стран в мире было объявлено чрезвычайное положение. Все общественные собрания, которые подразумевают присутствие более 100 человек, такие как похороны, церковные службы и политические митинги, были запрещены.