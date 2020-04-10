Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Эпидемия коронавирусной инфекции в США стала основной причиной отказа сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса продолжать предвыборную гонку. Об этом Сандерс заявил 9 апреля в интервью телеканалу MSNBC.

По словам сенатора-демократа, он должен принимать меры в связи с беспрецедентным кризисом, который возник в стране на фоне пандемии. Так, по меньшей мере 17 млн человек уже лишились работы.

Сандерс заявил, что собирается приложить все усилия для защиты трудящихся и обеспечения медицинской страховкой всех, кто в ней нуждается.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Сандерс, который немного уступал другому демократу, бывшему вице-президенту США Джо Байдену по голосам делегатов партийного съезда, объявил об отказе от участия в президентской гонке. Выборы главы США должны состояться 3 ноября.

Читайте также: Байден поблагодарил Сандерса за снятие кандидатуры