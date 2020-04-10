Грозный, , 08:48 — REGNUM В разговоре о границах между Чечней и Ингушетией 9 апреля в прямом эфире Рамзана Кадырова в его Instagram прозвучали недопустимые выражения. Но эти слова вырвались у главы Чечни в эмоциональном порыве. Так сам Кадыров объяснил вчерашний инцидент.

Напомним, ряд СМИ сообщили, что Рамзан Кадыров послал к *** матери, тех, кто заявляет, что ингуши и чеченцы не браться.

«И здесь я должен извиниться за свои слова. Не перед теми, кто пытается поссорить чеченцев и ингушей, а перед уважаемыми людьми — я неаккуратно выразился, когда говорил про недругов. Был на эмоциях, даже не знал, что у меня такое вырвалось. Узнал об этом позже из прессы, но это не оправдание», — прокомментировал инцидент Кадыров корреспонденту ИА «Грозный-информ».

Чеченский лидер попросил прощения у старейшин обеих республик и муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева. По его словам, он был излишне эмоционален и сам не заметил, как допустил нецензурные выражения.

«Приношу извинения перед уважаемыми старейшинами Чеченской Республики и Республики Ингушетия. А также перед муфтием Чеченской Республики, который находился в этот момент рядом. Я искренне извиняюсь именно за эти два слова», — заявил чеченский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос об административной границе между Ингушетией и Чечней был решен 26 сентября 2018 года, когда был официально подписан договор главами обеих республик. Однако не все представители Ингушетии согласились с установленными границами. Проходили многочисленные протестные митинги, не всегда санкционированные. Ряд ингушских общественников и участников одного такого митинга в марте 2019 года был задержан и осужден за оказание сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.