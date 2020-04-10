Лондон, , 08:41 — REGNUM Совету Безопасности ООН необходимо «решительно отреагировать» на доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в котором сирийские ВВС обвиняются в совершении химатак в Сирии в 2017 году. Об этом говорится в коммюнике министерства иностранных дел Великобритании.

Форин-офис призвал все страны — участницы Конвенции о запрещении химического оружия (КХО), Совет Безопасности ООН и другие организации «решительно отреагировать и привлечь виновных к ответственности».

Выводы, изложенные в докладе, по мнению британской стороны, не оставляют сомнений в том, что правительство Сирии нарушало свои обязательства, связанные с запрещением химоружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе ОЗХО, опубликованном 8 апреля, содержатся выводы следственной группы по химическим атакам в Сирии в 2017 году. Утверждается, что в провинции Хама сирийские ВВС применяли снаряды с хлорином и зарином. Официальный Дамаск опроверг выводы доклада, в российском МИД заявили об ангажированности авторов доклада.

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