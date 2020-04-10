Вашингтон, , 08:26 — REGNUM России следует принять более жёсткие меры в отношении националистической организации «Русское имперское движение» (РИД), которое в США признано террористической организацией. Об этом в ходе брифинга заявил координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс.

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Он положительно ценил запрет властями РФ на ведение сайта этой группировкой, но считает, что таких действий недостаточно.

«И хотя мы считаем это хорошим первым шагом, мы бы призвали правительство РФ принять более жёсткие и решительные меры, направленные против организации», — подчеркнул Сейлс.

Он уточнил, что речь идёт о преследовании лиц, которые могли нарушить какие-либо внутренние законы в России, в судебном порядке, закрытии учебных лагерей этой организации.

«Россия взяла на себя ряд публичных обязательств относительно своих намерений бороться с международным терроризмом, и мы призываем ее выполнять эти обязательства по отношению к данной группировке», — добавил координатор Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле власти США признали «Русское имперское движение» террористическим. Организация была внесена в список террористических Государственным департаментом США. Координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс назвал меру беспрецедентной. По его словам, это первый в США случай признания террористами сторонников превосходства белой расы. До настоящего момента все 68 террористических организаций в списке Госдепа США были именно джихадистскими.

Добавим, что сайт организации заблокирован Роскомнадзором. Однако в социальным сетях остались страницы этой организации. Так, в сообщении от 7 апреля представители РИД заявляют, что их канал на YouTube и группу в Facebook уже заблокирована американской стороной. Такая же участь, по их словам, может постигнуть и остальные страницы организации в соцсетях. Кроме того, сторонникам РИД запрещён въезд в США. Также Госдеп призывает все страны последовать их примеру.