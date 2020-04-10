Тбилиси, , 08:26 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала журналистам, что в этом году впервые в жизни не придет в церковь на Пасху. Об этом 9 апреля сообщает грузинское Общественное телевидение.

Зурабишвили отметила, что в ее жизни не было случая, чтобы она не приходила на пасхальную службу, но в этот раз сделает исключение, чтобы не давать плохой пример своим согражданам.

«Президент не может нарушить то, что является законом и правилом, он должен быть примером, чтобы не дать повода для неповиновения обществу», — сказала грузинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии до 21 апреля действуют ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса. Жителям запрещено выходить на улицы в ночное время, а также собираться группами более трех человек. Пасху православные в этом году будут отмечать 19 апреля. Патриархия Грузинской православной церкви ведет переговоры с властями, чтобы верующим разрешили посетить пасхальную литургию.

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