Прага, , 08:17 — REGNUM Чешская сторона не будет передавать России памятник советскому маршалу Ивану Коневу, демонтированный в Праге в начале апреля. Об этом заявили в чешском МИД, пишут «Известия».

Представители внешнеполитического ведомства Чехии заявили, что памятник является собственностью района Прага-6. Его перенос не нарушает обязательств чешской стороны, закреплённых в договорах с Россией. Муниципальные власти собираются установить памятник в Музее ХХ века, который будет открыт в Праге.

В министерстве обороны Чехии также заявили, что монумент не может быть передан российской стороне. Речь не идёт о военном захоронении, памятник принадлежит району чешской столицы Прага-6, сообщил 9 апреля журналистам пресс-секретарь министерства Ян Пейшек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обратился к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару и попросил передать памятник России.

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