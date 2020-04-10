Пхеньян, , 06:42 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил учениями минометных подразделений Корейской народной армии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что стрельбы проходили в соревновательном формате. Оценивалась не только меткость минометных расчетов, но скорость их приведения в боевую готовность.

«Цель учений заключалась в том, чтобы проверить и оценить огневую боеспособность минометчиков корпусов КНА в формате состязания, поднять страсть к повороту в учениях и расширить их успехов, ознакомиться с мощностью легких и тяжелых орудий, которые Народная Армия имеет на вооружении», — отмечает ЦТАК.

По результатам стрельб победу одержали минометчики 2-го корпуса Корейской народной армии. Их наградили почетными грамотами и памятными медалями, а также значками меткого артиллериста. Также похвалы Ким Чен Ына удостоился и 10-й корпус КНА.

«Артиллерийские подразделения, участвовавшие в артиллерийских учениях, которыми лично руководил уважаемый высший руководитель, и все артиллеристы Народной Армии преисполнены высоким боевым духом и энтузиазмом», — добавляет ЦТАК.