Москва, , 06:07 — REGNUM Ответственным за снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге следует ждать ответа за совершённое преступление, заявила 9 апреля журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Совершенное в Праге — а это преступление — способно стать долгосрочным раздражителем наших двусторонних отношений и, без сомнения, не останется без ответа», — сказала она.

Захарова добавила, что о реакции России на снос памятника уже сообщили послу Чехии в Москве. В ответе российские дипломаты призвал Прагу соблюдать положения двустороннего договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, касающиеся сохранности воинских памятников.

Напомним, памятник маршалу Коневу на площади Интербригады в шестом районе Праги был демонтирован с пьедестала 3 апреля по решению муниципальных властей. В будущем они планируют разобрать также и постамент, на котором был установлен памятник.

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