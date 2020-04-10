Вена, , 05:41 — REGNUM Министры стран в ОПЕК+ соберутся повторно 10 апреля, чтобы заручиться поддержкой Мексики по вопросу общего сокращения добычи нефти, говорится в коммюнике организации, выпущенном по итогам онлайн-заседания 9 апреля.

«Достигнутое соглашение зависит от согласия Мексики принять условия, указанные в приложении», — говорится в документе.

Встреча 10 апреля также пройдёт в формате видеоконференции, но уже в рамках переговоров стран «большой двадцатки» (G20).

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Как сообщало ИА REGNUM, предварительные договорённости о сокращении объёмов добычи нефти странами ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки отказались поддержать в Мексике. В итоге министр энергетики Мексики Росио Нале объявила, что её страна готова сократить добычу нефти в рамках сделки на 100 тысяч баррелей в сутки на два месяца.

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