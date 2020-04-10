Нур-Султан, , 05:25 — REGNUM Министерство энергетики Казахстана будет участвовать в общем сокращении добычи нефти в формате ОПЕК+, заявил глава ведомства Нурлан Ногаев в ходе видеоконференции представителей стран, входящих в картель.

«Мы понимаем всю остроту сегодняшней повестки и готовы участвовать в общем сокращении добычи нефти», — цитирует Ногаева пресс-служба министерства.

По его словам, возобновление переговоров в формате ОПЕК+ — знаковое событие, которое займёт место в истории нефтяной индустрии.

Добавим, по итогам длительных переговоров страны не смогли прийти к итоговому соглашению по вопросу сокращения добычи нефти. Одобренное большинством суммарное сокращение на 10 млн баррелей в сутки не поддержала Мексика. Переговоры в формате ОПЕК+ продолжатся 10 апреля.

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