Нью-Йорк, США, , 04:23 — REGNUM Совет Безопаности ООН должен проявить солидарность в свете угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на заседании Совбеза.

«В это непростое время многое будет значить единство Совета. Чтобы пересилить пандемию, мы должны работать сообща, продемонстрировать большую солидарность», — заявил он.

Он также призвал Совбез ООН выделить средства для помощи странам, наиболее уязвимым в ситуации с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля представитель РФ при ООН Василий Небензя в Совбезе призвал страны отказаться от односторонних санкций в условиях распространения коронавируса нового типа.

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