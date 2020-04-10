Нью-Йорк, США, , 02:46 — REGNUM Санкции против развивающихся стран, наложенные не ООН, должны быть отменены в условиях пандемии коронавируса, заявил 9 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на встрече Совбеза организации, проходившей в формате видеоконференции.

«Мы призываем всех снять наложенные не ООН односторонние и многосторонние ограничительные меры и санкции в отношении развивающихся стран», — сказал представитель России.

Небензя добавил, что, руководствуясь желанием помочь в борьбе с коронавирусом, страны не могут «одной рукой помогать, а другой — вредить».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество подтверждённых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 по всему миру достигло 1,59 млн человек, от коронавирусной инфекции скончались 95,5 тыс., вылечились — свыше 359 тыс. человек.

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