Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Страны ОПЕК+ приблизились к заключению сделки по объёмам добычи нефти, заявил 9 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме.

По словам американского лидера, уверенность в том, что новое соглашение будет достигнуто, у него появилась после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

«У нас был очень хороший разговор. Посмотрим, что получится, — сказал Трамп. — Как вы знаете, ОПЕК встречались сегодня, и я бы сказал, что они приближаются к достижению договоренностей, мы скоро узнаем об этом».

Президент США добавил, что лично продолжит переговоры об объёмах добычи нефти в мире в ближайшие часы.

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