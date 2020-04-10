Приштина, , 00:15 — REGNUM Глава правительства Косово Альбин Курти заявил 9 апреля, что запрос премьер-министра Косово Хашима Тачи о предоставлении «Движением за самоопределение» нового кандидата на пост премьер-министра Косово после вынесения вотума недоверия Курти было поспешным. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Курти подчеркнул, что в настоящий момент лучшим решением является совместная борьба с коронавирусом и проведение выборов по окончании пандемии.

«Мы не оставим президента без ответа, но и не будем торопиться. Для нас приоритет — пандемия коронавируса», заявил Курти в эфире косовского телеканала RTV21.

Позицию Курти поддержали ряд депутатов европейского парламента.

Читайте также: Депутаты Европейского парламента поддержали премьер-министра Косово Курти