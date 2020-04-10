Приштина, 10 апреля 2020, 00:15 — REGNUM Глава правительства Косово Альбин Курти 9 апреля провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой разговора стала ситуация с коронавирусом и диалог между Сербией и Косово.
В ходе беседы косовский политик подчеркнул, что эффективность процесса участия диалога будет зависеть от участия в нем Европы.
«Европу не может заменить никакой другой континент, ни Франция, ни какая-либо ещё страна. Европа — обстановка и перспектива нормализации отношений между Косово и Сербией», — подчеркнул косовский премьер-министр.
Курти подчеркнул, что в ходе его правления внешняя политика Косово будет предсказуемой и Косово будет придерживаться условий Брюссельского соглашения и режима взаимности в отношениях с Сербией.
В свою очередь французский президент заявил, что Франция намерена более активно участвовать в диалоге между Косово и Сербией.
Также Макрон высказался в поддержку мер, предпринимаемых правительством Косово для борьбы с коронавирусом.
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