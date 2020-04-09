Севастополь, , 23:40 — REGNUM Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», вооружённые крылатыми ракетами «Калибр», возвращаются от Средиземноморского побережья Сирии в Севастополь, сообщает 9 апреля пресс-служба Черноморского флота.

Напомним, фрегат «Адмирал Эссен» нёс службу в Средиземном море с декабря 2019 года, а «Адмирал Макаров» присоединился к средиземноморской российской эскадре в феврале 2020 года.

По данным пресс-службы Черноморского флота, оба корабля начали прохождение проливов Дарданеллы и Босфор.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне резкого усиления боевых действий на северо-западе Сирии в январе-феврале 2020 года, российская эскадра, действующая в Средиземном море на постоянной основе, была заметно усилена подводными и надводными кораблями, вооруженными крылатыми ракетами «Калибр», способными наносить высокоточные удары по наземным целям.

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