Тегеран, , 07:56 — REGNUM 9 апреля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил глубокое сожаление в связи с решением Венгрии выслать из страны 17 иранских студентов по обвинениям в том, что они нарушили медицинские протоколы по коронавирусу. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мусави осудил меры венгерских властей, заявив, что обвинения не соответствуют действительности.

«То, что венгерские чиновники называют нарушением санитарных протоколов, на самом деле является возражением студентов против ненадлежащих карантинных условий в будапештской больнице, где инфицированные и здоровые люди содержались в одном месте», — отметил Мусави.

«Но, к сожалению, власти, не осознавая реального положения дел, указали пальцем на студентов университета и издали директиву об отчислении трех студентов, а затем еще 14 человек, не обращая внимания на то, что медицинские протоколы были фактически нарушены больницей Будапешта», — добавил официальный представитель.

Мусави также заявил, что министерство иностранных дел Ирана и посольство Ирана в Венгрии приложили все усилия, чтобы справиться с ситуацией и предотвратить высылку студентов.

Мусави подчеркнул, что решение о высылке 14 студентов было принято венгерским судом, добавив, что студентам не разрешалось передавать свое дело в суд.

«Есть важные и приемлемые доказательства того, что иранские студенты имели право подать свое дело в суд, но им было отказано в этой возможности», — сказал официальный представитель МИД Ирана.

«МИД Ирана решительно требует от венгерских официальных лиц пересмотреть приговор и подготовить условия для продолжения обучения иранских студентов», — сообщил Мусави.