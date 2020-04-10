Тегеран, , 08:12 — REGNUM 8 апреля главы МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) и Казахстана подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 9 апреля.

В телефонном разговоре министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его казахстанский коллега Мухтар Тилеуберди обменялись мнениями о том, как бороться с коронавирусом, который распространяется по всему миру.

Ранее в тот же день Зариф в телефонных разговорах обсудил этот вопрос со своими азербайджанскими и армянскими коллегами. Ранее Зариф в ходе отдельных переговоров указал на меры, принятые Ираном в борьбе со вспышкой коронавируса в рамках введенных властями США против Ирана жестоких односторонних санкций.

Напомним, что некоторые страны, включая Азербайджан, направили свои пакеты помощи Исламской Республике Иран для борьбы с коронавирусом.

По данным министерства здравоохранения Ирана, число погибших в результате вспышки коронавируса в Иране выросло до 3993 человек, а по состоянию на 8 апреля было подтверждено 64 586 случаев заболевания.